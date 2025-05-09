Begüm Polat’a Resmi Soruşturma Açıldı

BAŞLATILAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis reklamlarını engellemeye yönelik geniş kapsamlı soruşturmalar yürütürken, dikkat çeken bir durum meydana geldi. Ünlü sanatçı Begüm Polat, bu soruşturmalara dahil edildi.

BEGÜM POLAT HAKKINDA RESMİ SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Begüm Polat hakkında resmi bir soruşturma açıldığını açıkladı. Bu soruşturmanın, sanatçının katıldığı bir televizyon programında kullandığı bardağın üzerindeki ifadelerin yasa dışı bahis reklamı içerdiği iddialarına dayanarak başlatıldığı belirtildi.

TELEVİZYON PROGRAMI OLAYI

Begüm Polat’ın geçtiğimiz Kasım ayında yer aldığı bir televizyon programındaki görüntüler, sosyal medyada büyük yankı yarattı. Programda kullanılan bardağın üzerindeki yazilerin, yasa dışı bahis şirketine ait bir reklama dönüştüğü iddia edildi.

POLAT’IN AÇIKLAMALARI

Savcılığa ifade veren ünlü şarkıcı, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Polat, “Kullandığım bardakta ne yazdığını bile fark etmedim. Sadece programa odaklanmıştım” diyerek, reklamın içeriğinden habersiz olduğunu ve yasa dışı bahisle herhangi bir bağının bulunmadığını da vurguladı.

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu tür reklam içeriklerinin özellikle medya ve sosyal medya üzerinden yayılmasını engellemek amacıyla soruşturmalara titizlikle devam ediyor. Begüm Polat dosyası, benzer durumlar açısından da emsal teşkil edebilecek bir öneme sahip.