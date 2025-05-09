“Begüm Polat’a Resmi Soruşturma Başlatıldı”

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN SORUŞTURMALARI SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahis reklamlarını engellemeye yönelik başlattığı kapsamlı soruşturmalar devam ediyor. Bu süreçte dikkat çeken bir gelişme yaşandı ve ünlü şarkıcı Begüm Polat da bu soruşturmalara dahil edildi.

BEGÜM POLAT HAKKINDA RESMİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Begüm Polat hakkında resmi bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturmanın, sanatçının bir televizyon programında kullandığı bardağın üzerindeki ifadelerin yasa dışı bahis reklamı içerdiği iddialarına dayandığı öğrenildi.

KATILDIĞI PROGRAMDAKİ GÖRÜNTÜLER TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Begüm Polat’ın geçen yıl Kasım ayında katıldığı bir televizyon programındaki görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Programda kullanılan bardağın üzerindeki yazıların yasa dışı bahis şirketine ait bir reklam içerdiği iddia edildi.

ÜNLÜ ŞARKICI SAVCILIĞA İFADE VERDİ

Savcılığa ifade veren ünlü şarkıcı, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Polat, “Kullandığım bardakta ne yazdığını bile fark etmedim. Sadece programa odaklanmıştım” şeklinde konuştu. Ayrıca, söz konusu reklamın içeriğinden habersiz olduğunu ve yasa dışı bahisle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını da sözlerine ekledi.

SAVCILIK SORUŞTURMAYI GENİŞLETİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu tür reklam içeriklerinin özellikle medya ve sosyal medya aracılığıyla yayılmasını önlemek amacıyla soruşturmaları titizlikle sürdürüyor. Begüm Polat dosyası, benzer olaylar açısından emsal teşkil edebilir.