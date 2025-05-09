“Begüm Polat’a Resmi Soruşturma Başlatıldı”

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN YENİ SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahis reklamlarını engellemeye yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmalarda dikkat çeken bir durum ortaya çıktı. Ünlü sanatçı Begüm Polat da bu soruşturmalara dahil oldu.

BEGÜM POLAT HAKKINDA RESMİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Begüm Polat hakkında resmi bir soruşturma başlattığını duyurdu. Açıklamalara göre, bu soruşturma sanatçının bir televizyon programında kullandığı bardağın üzerindeki ifadelerin yasa dışı bahis reklamı içerdiği iddialarına dayanıyor.

Begüm Polat’ın geçtiğimiz Kasım ayında katıldığı bir televizyon programındaki görüntüler, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Programda kullanılan bardağın üzerindeki yazılarla ilgili, yasa dışı bahis şirketine ait bir reklam içerdiği iddiası gündeme geldi.

BEGÜM POLAT SUÇLAMALARA CEVAP VERDİ

Savcılığa ifade veren ünlü şarkıcı, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Polat, “Kullandığım bardakta ne yazdığını bile fark etmedim. Sadece programa odaklanmıştım” şeklinde açıklamada bulundu. Ayrıca, bahsi geçen reklamın içeriğinden haberdar olmadığını ve yasa dışı bahisle hiçbir bağlantısının bulunmadığını da belirtti.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu tür reklam içeriklerinin medya ve sosyal medya aracılığıyla yayılmasını engellemek amacıyla yürütülen soruşturmaları dikkatlice sürdürüyor. Begüm Polat dosyası, benzer durumlar açısından da örnek teşkil edebilir.