Begüm Polat Hakkında Soruşturma Başlatıldı

YASA DIŞI BAŞİS REKLAMINA DAHİL OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahis reklamlarını engellemeye yönelik başlattığı kapsamlı soruşturmalar devam ederken, dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Ünlü sanatçı Begüm Polat da bu soruşturmaların içine alındı.

RESMİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan duyuruda, Begüm Polat hakkında resmi soruşturma açıldığı belirtildi. Soruşturmanın, sanatçının bir televizyon programında kullandığı bardağın üzerindeki yazıların yasa dışı bahis reklamı içerdiği iddialarına dayanarak yapıldığı aktarıldı.

SOSYAL MEDYA YANKILARI

Begüm Polat’ın geçtiğimiz Kasım ayında katıldığı bir televizyon programındaki sahneler, sosyal medyada geniş bir etki yarattı. Programda kullanılan bardağın üzerindeki ifadelerin yasa dışı bahis şirketine ait bir reklam içerdiği öne sürüldü.

Savcılığa ifade veren ünlü sanatçı, aleyhindeki suçlamaları reddetti. Polat, “Kullandığım bardakta ne yazdığını bile fark etmedim. Sadece programa odaklanmıştım” şeklinde konuştu. Bunun yanı sıra, bahsedilen reklamın içeriğinden habersiz olduğunu ve yasa dışı bahisle herhangi bir bağlantısının olmadığını da ifade etti.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu tür reklam içeriklerinin medya ve sosyal medya aracılığıyla yayılmasını engellemek için soruşturmaları titizlikle yürütüyor. Begüm Polat dosyası, benzer olaylar açısından da bir emsal oluşturabilir.