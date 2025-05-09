Begüm Polat Hakkında Soruşturma Başlatıldı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN SORUŞTURMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahis reklamlarını engellemeye yönelik yürüttüğü kapsamlı soruşturmalar devam ederken, dikkat çekici bir olay yaşandı. Ünlü sanatçı Begüm Polat da bu soruşturmalara dâhil oldu.

BEGÜM POLAT HAKKINDA RESMİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama ile Begüm Polat hakkında resmi bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bu soruşturmanın, sanatçının bir televizyon programında kullandığı bardağın üzerindeki ifadelerin yasa dışı bahis reklamı içerdiği iddialarına dayandığı öğrenildi.

TV PROGRAMINA KATILIMI SORUN OLDU

Begüm Polat’ın geçtiğimiz Kasım ayında katıldığı bir televizyon programındaki sahneler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Programda kullanılan bardağın üzerindeki yazıların yasa dışı bahis şirketine ait bir reklam olduğu yönünde iddialar ortaya çıktı.

SAVCILIĞA VERDİĞİ İFADEDE NE DEDİ?

Savcılığa ifade veren Begüm Polat, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Polat, “Kullandığım bardakta ne yazdığını bile fark etmedim. Sadece programa odaklanmıştım” şeklinde konuştu. Ayrıca, bahsi geçen reklamın içeriğinden habersiz olduğunu ve yasa dışı bahis ile herhangi bir bağlantısının olmadığını belirtti.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu tür reklam içeriklerinin özellikle medya ve sosyal medya aracılığıyla yayılmasını engellemek amacıyla soruşturmayı titizlikle sürdürüyor. Begüm Polat dosyası, benzer durumlar için emsal oluşturabilecek nitelikte.