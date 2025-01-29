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Bekçi Alımları KPSS Şartsız Başladı!

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BEKÇİLİK MESLEĞİNE YENİ İLANLAR GELİYOR

Son dönemde büyük bir ilgi gören bekçilik mesleği için yayımlanan ilanlar, kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. İstanbul ve Ankara gibi şehirler başta olmak üzere farklı yerlerde bekçi alımları başladı. Peki, bekçi olabilmek için hangi koşullar gerekiyor? Bekçi alımları için nasıl ve nereye başvuru yapılması lazım?

BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR

İŞKUR’un resmi web sitesinde yayınlanan ilanlara göre İstanbul’da toplam 26 bekçi alımı, Ankara’da ise 2 farklı ilanla toplam 2 bekçi alınacak. Bekçi olabilmek için KPSS şartı aranmıyor. Bekçilik mesleği için başvuruda bulunmak isteyenler, İŞKUR’un resmi web sitesine girerek açık iş ilanları sekmesine erişim sağlayabilir. Arama kısmına “Bekçi” yazarak ilgili ilanlara ulaşmak mümkün. Ayrıca, bulunduğunuz şehir adını yazarak o bölgedeki ilanları görüntüleyebilirsiniz.

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