Bekçilik Yaptığı İş Yerinden Arpa Çaldı

GECE BEKÇİSİ ARPA HIRSIZLIĞINDAN YAKALANDI

Konya’da bir iş yerinde gece bekçisi olarak çalışan bir kişi, arkadaşıyla birlikte farklı zamanlarda yaklaşık 250 ton arpa çalmış. Son seferde iki kamyona yüklediği yaklaşık 450 bin lira değerindeki 50 ton arpayı satmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanmış. Arpa çalan bekçi, ifadesinde “Pişmanım, bir anlık şeytana uydum” diye kendini savunuyor. Olay, dün saat 01.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Hisar Sokak’taki bir iş yerinde gerçekleşmiş.

İŞ YERİ YETKİLİLERİ DURUMU POLİSE İHBAR ETTİ

Elde edilen bilgilere göre, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan iş yerinde tonlarca arpanın eksik olduğunu fark eden iş yeri yetkilileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş. İhbar sonrasında Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri adrese sevk edilmiş. Yapılan incelemede, güvenlik kameralarının kaydının bir hafta önce iptal edildiği belirlenmiş.

KAMYONLAR TAKİBE ALINDI

Ekipler tarafından toplanan bilgiler sonrası gece bekçisi olarak çalışan 31 yaşındaki Hüseyin E.’nin iş yerine ait silodan yakın bir zamanda 2 kamyon ile çıktığı bilgisi alınmış ve polis ekipleri kamyonları takibe almış. Yapılan çalışmalar sonucunda kamyonlar Karatay ilçesinde tespit edilmiş. İş yeri bekçisi Hüseyin E., arkadaşları Muhammed D. (34) ve Bayram Ü. (35) gözaltına alınmış. 2 kamyondaki 50 ton arpa iş yerine teslim edilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülmüş.

ŞÜPHELİLER ADLİYEE SEVK EDİLECEK

Şüphelilerden Hüseyin E., “Farklı zamanlarda da iş yerinden toplamda yaklaşık 250 ton arpa çaldık. Son olayda 2 kamyon sürücüsü arkadaşım geldi ve araçlara 50 ton kadar arpa aldık. Pişmanım, bir anlık şeytana uydum” demiş. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildiriliyor.