“Bekir Cem Köksal Beraat Etti.”

BİR DAVA OLARAK BEKİR CEM KÖKSAL’IN DURUMU

Eski Zorlu Holding CEO’su Bekir Cem Köksal hakkında, çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasıyla ilgili bir mail attığı gerekçesiyle “zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçlamasıyla 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bu davanın ilk duruşması bugün gerçekleştirildi. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya sanık Cem Köksal avukatı ile beraber katıldı.

KİMLİK TESPİTİ VE BEYANDA BULUNMA

Duruşmada yapılan kimlik tespitinde Köksal, aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu beyan etti. “Kimsenin inanç ve hürriyetini engellemeye yönelik bir eylemde bulunmadım. Konu tamamen kurum için iletişim konusudur” ifadesini kullandı. Olayın gerçekleştiği gün akşam saatlerinde, Ergün Güler’in e-posta iletilerine baktığını ve bir süre sonra kurumsal iletişim müdürüne durumu aktardığını belirten Köksal, “İlgili kişi mailin kurumsal listede bulunmadığını söyledi. Ben de davaya konu mesajı yazdım. Süreç 35 dakikada gelişti. Ergün Bey’e yazılmış bir mesajdır ancak sehven herkese gönderdim” dedi.

HAKİMİN SORUSU VE CEVABI

Köksal’a hakim, mesajın neden rahatsız edici olduğunu sordu. Köksal, kurumsal olarak her yıl düzenlenmesi planlanan günlerin listesinin hazırlamakta olduklarını belirtti. “Mesajlar ilgili yöneticinin mailinden yayınlanıyor. Dikkat edilmesi gereken unsurlar var. Hiçbir çalışanımızı dışarıda bırakmayacak bir mesaj hazırlanması çok önemli. Buna uyulmadığını görünce Ergün beye dostça bir uyarı yapma gereği duydum. İddianamede belirtildiği gibi alt üst ilişkimiz yok. Ramazan ayının kutlanması değil, bu kurumsal prosedürle alakalıdır. Kendi mailinden atmış olsaydı böyle bir durum olmazdı” dedi.

GÜLER’İN İFADESİ VE BERAAT KARARI

Dava sürecinde mağdur sıfatıyla yer alan Vestel CEO’su Ergün Güler, 25 yıldır Köksal ile birlikte çalıştıklarını ve “Abi kardeş gibi çalıştık. 25 yıl boyunca ne bana ne de kimseye karşı inanç düşünce ve kanaat hürriyeti engelleme açısından bir eylemi olmamıştır. Şikayetçi değilim” şeklinde ifade verdi. Mahkeme, tüm savunmaların ardından sanık Cem Köksal’ın üzerine atılı “Zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan kastının olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.