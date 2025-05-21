beklenen-one-ui-7-geldi

Samsung, One UI 7 güncellemesinin dağıtımını artırdı ve yeni sürümü artık Galaxy A16 ve Galaxy A15 gibi bütçe dostu cihazlara sunmaya başladı. Beklenen güncelleme, Güney Kore’de dağıtımına başlandı ve bu cihazlara çeşitli üretkenlik özellikleri ile yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü tasarımı kazandırıyor.

ONE UI 7 GÜNCELLEMESİ İLK OLARAK GÜNEY KORE’DEKİ KULLANICILARA ULAŞTI

Samsung, Galaxy A16 ve A15 için One UI 7 güncellemesini öncelikli olarak Güney Kore’deki kullanıcılar için sunuyor. Kullanıcılar, güncellemeyi A165NKSU2BYE2 ve A155NKSU5BYD5 aygıt yazılımı sürüm numaraları ile kontrol edebiliyor.