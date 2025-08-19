Belçika’da Okullarda Cep Telefonu Yasağı

YENİ YASAKLAR 2025-2026 EĞİTİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK

Ulusal medyada yer alan bilgilere göre, ilkokul ve ortaokullarda cep telefonları ve diğer elektronik aletlerin kullanımıyla ilgili yasak, eğitim amaçlı kullanımlar, sağlık durumları ve acil haller dışında 2025-2026 eğitim-öğretim yılı itibarıyla hayata geçiriliyor. Ülkedeki üç dil topluluğunun farklı düzenlemeleri bulunuyor fakat bu yasak olan tüm bölgelerde geçerli olacak. Okullar ise disiplin yaptırımlarını kendileri belirlemekte serbest bırakılacak.

FRANKOFON TOPLULUKTA YENİ DÜZENLEMELER

Valon Bölgesi ile Brüksel’i kapsayan Fransızca konuşan toplulukta 2024-2025 öğretim yılından itibaren ilkokullarda telefon kullanımı tamamen yasaklanmıştı. Ortaokullarda ise bu kullanım “caydırıcı” şekilde sınırlanmıştı. Yeni düzenlemeye göre, 2025-2026’dan itibaren okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda eğlence amaçlı telefon ve diğer elektronik cihazların kullanımı kesin olarak yasaklanacak.

Almanca konuşulan bölgede de 2025-2026 yılından itibaren ilkokul ve ortaokullarda cep telefonları, akıllı saatler ve diğer bağlantılı cihazların kullanımı dersler gibi teneffüslerde de yasak olacak. Okullar, bu uygulamanın detaylarını ve disiplin kurallarını kendileri belirleyecek.

FLAMAN TOPLULUĞUNDA KADAMELİ YASAK UYGULAMASI

Flamanca konuşulan bölgede, şu anda okul öncesi ve ilkokullarda cep telefonları için mevcut bir yasak bulunuyordu. Yeni karar ile yasak ortaokulları da kapsayacak ama kademeli bir uygulama şeklinde devreye girecek. Ortaokulun ilk iki sınıfında telefon ve akıllı saat kullanımı tamamen yasaklanırken, üçüncü sınıfta yalnızca dersler için yasak olacak. Belçika’da eğitim öğretim yılı Fransızca konuşulan okullarda 25 Ağustos, diğer bölgelerde ise 1 Eylül’de başlıyor.