Belçika’nın Yeni Başbakanı Bart de Wever

YENİ BAŞBAKAN BART DE WEVER’IN KARIYERİ

Yeni hükümette başbakanlık görevine, siyasi kariyerini Belçika’nın bölünmesine adamış olan Bart de Wever (54) oturacak. De Wever, döneminde ülkenin Fransızca konuşan bölümü için bir kabus haline gelen Yeni Flaman Menfaati (N-VA) Başkanlığı görevini üstleniyor. Provokatif söylemleri ve medya odaklı çıkışlarıyla tanınan De Wever, federasyon yönetimine karşı çıkmakta ve ülkenin kuzeyindeki Flaman Bölgesi için güneydeki Valonya’yı yük olarak değerlendiren bir duruş sergiliyor.

NİHAI HEDEF: BİR ARADA TUTMAK

Wever şimdi, bölmek istediği ülkeyi bir arada tutma çabası içinde olacak. Uluslararası alanda çıkarları koruma uğraşı verecek ve tüm Belçikalıların başbakanı olma hedefi sürdürülüyor. Özellikle Flaman Bölgesi’nde büyük bir destek gören De Wever, Fransa’daki aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen’in izlediği yöntemleri benimseyerek dışlanmış bir siyasetçi imajından sıyrılmayı başardı.

KOALİSYON HÜKÜMETİ GÖREVE BAŞLIYOR

Belçika’nın kuzeyinden ve güneyinden sağ, sol ve merkez partilerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan beşli koalisyon hükümetinin yarın Belçika Kralı Philippe önünde yemin etmesi bekleniyor. Bu gelişme, ülkede yeni bir siyasi dönemin başlangıcını simgeliyor.