Belçikalılar Hamsi İçin Geldi

KARADENİZ’DEN AVRUPA’YA HAMSİ İHRACATI ARTIYOR

Karadeniz’in soğuk sularında avlanan hamsi, Avrupa’nın ilgisini artırıyor. Türk hamsisine olan talep sınırları aştı ve özellikle Belçikali alıcılar dev gemilerle gelerek tonlarca hamsi satın alıyor. Ancak sadece alımlarla kalmıyor, daha fazlası için de taleplerini iletiyorlar. 2025’in ilk dört ayında Türkiye’nin hamsi ihracatı milyon dolarlara ulaştı ve sektör temsilcileri bu ilgiden oldukça memnun.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, 2025 yılının ocak-nisan döneminde Türkiye’den 1385 ton hamsi ihraç edildiğini açıkladı. Bu sürede elde edilen gelir, 4 milyon 738 bin 385 dolar olarak kaydedildi. Gürdoğan, bu süreçte Türkiye’nin 18 farklı ülkeye hamsi gönderdiğini vurguladı.

Söz konusu dönemde en fazla hamsi ihraç edilen ülke Belçika oldu. Gürdoğan, Belçika’ya yapılan hamsi ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 28, değerde ise yüzde 37 oranında arttığını belirtti. Geçen yıl ocak-nisan döneminde Belçika’ya 148 ton hamsi karşılığında 1 milyon 161 bin 406 dolar gelir elde edilirken, 2025’in aynı döneminde bu rakam 189 ton karşılığında 1 milyon 589 bin 543 dolara yükseldi.

Belçika’nın ardından en fazla hamsi ihraç edilen ülkeler arasında Fransa 1 milyon 37 bin 468 dolarla, Almanya ise 723 bin 73 dolarla öne çıktı. Gürdoğan, pazar çeşitliliğini artırmak amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirterek, Türk hamsisinin yalnızca Avrupa’da değil, farklı coğrafyalarda da ilgi görmeye başladığını ifade etti.