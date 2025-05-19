Belçikalılar Türkiye’den Hamsi Aldı!

KARADENİZ’DEN Avrupa’YA HAMSİ İHRACATI

Karadeniz’in serin sularında avlanan Türk hamsisi, Avrupa’da büyük bir talep görüyor. Özellikle Belçika’dan gelen alıcılar, dev gemilerle geliyor ve tonlarca hamsi satın alıyorlar. Bu durum sadece bir alım ile kalmıyor; Belçikalılar, daha fazlası için de taleplerini iletiyor. 2025 yılının ilk dört ayında Türkiye, hamsi ihracatında önemli rakamlar elde etti ve sektör temsilcileri bu durumdan oldukça memnun.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, 2025 yılının ocak-nisan döneminde Türkiye’den 1385 ton hamsi ihraç edildiğini duyurdu. Yapılan ihracattan 4 milyon 738 bin 385 dolar gelir sağlandığını belirten Gürdoğan, Türkiye’nin bu süreçte toplamda 18 farklı ülkeye hamsi gönderdiğini açıkladı.

BELÇİKA İLK SIRADA

Bu dönemde en fazla hamsi ihracatı gerçekleştiren ülke Belçika oldu. Gürdoğan, Belçika’ya yapılan hamsi ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 28, değerde ise yüzde 37 oranında arttığını vurguladı. 2024 yılı ocak-nisan döneminde Belçika’ya 148 ton hamsi satışı sonucu 1 milyon 161 bin 406 dolar gelir elde edilirken, 2025 yılında bu rakam 189 ton karşılığında 1 milyon 589 bin 543 dolara yükseldi.

FRANSA VE ALMANYA’DAN TALEP

Belçika’nın ardından en fazla hamsi ihraç edilen ülkeler arasında Fransa 1 milyon 37 bin 468 dolarla, Almanya ise 723 bin 73 dolarla dikkat çekti. Gürdoğan, pazar çeşitliliğini artırmak amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirterek Türk hamsisinin sadece Avrupa’da değil, farklı coğrafyalarda da ilgi görmeye başladığını ifade etti.