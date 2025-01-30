Belçim Bilgin Annem Ankara’ya Katılıyor!

ANNEM ANKARA DİZİSİNİN NEFES KESEN GÜNLERİ

Kanal D’nin popüler dizisi Annem Ankara, son bölümüyle izleyicilerin nefesini kesti. Dizide Hasan, yaşadığı zorluklara dayanamayıp silahı başına dayadı. Bu sırada Nazan, Rıza’nın karısı tarafından kaçırıldı ve hayatı tehlikeye girdi. Peki, patlayan silah kimin başına geldi? Dizinin yeni bölüm tanıtımında sürpriz bir isim öne çıktı. Başarılı oyuncu Belçim Bilgin, Annem Ankara kadrosuna katılacak. Başak Angigün’ün kendi hayat hikayesinden esinlenerek yazdığı dizide, acılarını arttıran Zuhal pes etmedi. Aysel, kızı Aslı’yla birlikte Vahide’nin yanına taşındı. Vahide’yi yalnız hissettirmemek için çabalayan Aysel, kardeşinin büyük bir sırrını keşfetti. Bulduğu bir defterde “Yüzünü göremediğim hiç tanışamadığım kızıma, Vahide” yazılı not izleyicileri “Vahide’nin bir kızı mı var?” sorusunu sormaya yönlendirdi.

ZUHAL’İN GÜÇLÜ KEŞİFİ

BKM imzalı dizide Zuhal, Nazan’ı cezaevinde ziyaret etti ve “Senin ailenden birini çocuklarımın yanında görürsem, Hasan’a bir şey olursa seni öldürürüm” diyerek ağır bir tehditte bulundu. Nazan ise korkusuzca Zuhal’e meydan okudu. Duygusal anların yaşandığı dizide Burak, babasının iş yerine giderek, “Bize neden yalan söyledin, Güneş’i tanıdığını neden sakladın?” diye hesap sordu. Hasan, Güneş’i tanımadığını söylese de, Güneş’in annesi Sevinç’in telefonlarının ve gönderdiği hediyelerin Hasan’ı rahatsız etmesi, izleyicilerde ‘Hasan’la Sevinç’in bağlantısı ne?’ merakını uyandırdı.

ŞOK EDİCİ FİNAL ANLARI

Dizinin final sahnelerinde ise Hasan, yeni yıla yalnız ve hüzün içerisinde girmek üzere silahı eline aldı. Aile fotoğraflarına bakarak onlara yaşattıkları yüzünden pişmanlık duydu. Silahı başına dayadığı sırada Nazan, Rıza’nın karısı tarafından kaçırıldı ve kafasına silah dayandı. Peki, tetiği kim çekti? Duyulan silah sesiyle Hasan mı kendini vurdu, yoksa Nazan mı vuruldu?

YENİ BİR YÜZ DİZİDE

Annem Ankara’nın yeni bölüm tanıtımında sürpriz bir isim, Belçim Bilgin, kadroya dahil oluyor. ‘Sevinç’ karakteriyle 9. bölümde izleyici karşısına çıkacak olan Bilgin’in dizide nasıl dengeleri değiştireceği merak ediliyor.

GERÇEK HAYATTAN ESİNLENMİŞ BİR DİZİ

Başak Angigün’ün yazıp Faruk Teber’in yönettiği ve BKM imzası taşıyan Annem Ankara’nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor.

ETKİLEYİCİ OYUNCU KADROSU

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür’ün yanı sıra; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve daha pek çok isim yer alıyor. Annem Ankara, her çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de izleyicilerle buluşuyor.