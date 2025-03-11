Beldeye Karantina Süresi 6 Ay Olacak

KUDUZ TESPİTİ SONRASI KARANTİNA UYGULAMASI

Köseceli beldesinde bir bireyin sahiplendiği köpekte kuduz bulunması dolayısıyla, beldede 6 ay süresince karantina uygulaması başlatıldı. Beldedeki giriş noktasına, “Kuduz risk bölgesi” uyarı levhası yerleştirildi.

KÖPEĞİN DAVRANIŞLARI ENDİŞE YARATTI

Köseceli beldesinde yaşayan Zahittin Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir vatandaşın köpeğinin “saldırgan hareketler sergilemesi” üzerine yapılan inceleme sonucunda kuduzun tespit edildiğini ifade etti. Orhan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin belde genelinde bulunan tüm hayvanlara kuduz aşısı uyguladığını da sözlerine ekledi.