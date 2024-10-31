Belediye Başkanı Cinsel Suçlamalardan Yargılandı

DAVADA CEZA ONANDI

Zonguldak’ın Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’a (51), belediye çalışanı Duygu K.’ya (32) karşı işlediği ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ ve ‘cinsel taciz’ suçlarından açılan davayla ilgili olarak yerel mahkeme 3 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası vermişti.

Demirtaş’ın avukatları, verilen cezanın kaldırılması için istinaf mahkemesine başvurdu ancak yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi. Böylelikle mahkemenin verdiği ceza kesinleşmiş oldu. Demirtaş, Eskişehir’de yakalandı ve gözaltına alındı.