Belediye Başkanı Hakkında Cinsel Saldırı Suçlaması

GÜLÜÇ BELDESİNDE TACİZ İDDİASI

Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde, belediye çalışanı Duygu K., geçtiğimiz yıl Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürerek şikayetçi oldu. Demirtaş hakkında, ‘Cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı’ suçlamalarıyla dava açıldı. 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden belediye başkanı seçilen Demirtaş, Mayıs ayında Ereğli 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılandığı davanın 5. duruşmasında suçlamaları reddederek, yaşananları siyasi bir komplo olarak nitelendirdi.

CEZA KARARI AÇIKLANDI

Mahkeme, Demirtaş’a ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum etti. Ayrıca, cinsel taciz suçundan da 10 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı. Demirtaş’ın cezaları birleşerek toplamda 3 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası aldı.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Demirtaş’ın avukatları, bu karara itiraz ederek konuyu istinaf mahkemesine taşıdı. Mahkeme, başvuruyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdire, incelenen dosya içeriğine göre, mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından” diyerek itirazın reddine karar verdi.