“Belediye Başkanı’na Saldırı Gerçekleşti”

OLAYIN GERÇEĞİ

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bu olayda, Başkan Şen’in yanında bulunan 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, olayın ardından ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından il merkezindeki hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan Belediye Başkanı Şen’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri, olayla bağlantılı olarak şüpheli E.Ş.’yi yakaladı. Kırıkkale Valiliği, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ilçe merkezinde şüpheli E.Ş. tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmıştır. Şüpheli şahıs kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Aynı saldırıda 3 vatandaşımız da yaralanmıştır” ifadelerine yer verdi.