“Belediye Başkanı Özyengeni Tarafından Katledildi”

BELEDİYE BAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü Mikail Çelikkol yaşamını yitirdi. Olayla ilgili açıklama yapan Vali Mehmet Makas, saldırganın gözaltına alındığını ve adli sürecin başladığını belirtti. Saldırganın ilk ifadesinde “bana iş sözü verdi işe almayınca ben de vurdum” dediği ifade edildi. Sabah saat 10.00 sıralarında belediye garajında yaşanan çatışmada, Başkan Şen’in akrabası olduğu söylenen E.Ş. ile tartışma yaşadığı öğrenildi. Tartışmanın büyümesiyle E.Ş., tabancasıyla ateş açarak Başkan Şen, şoförü Mikail Çelikkol ile iki başka kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Belediye Başkanı Şen ve şoförü Mikail Çelikkol hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.

OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR YAPILDI

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, saldırıda ağır yaralanan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü Mikail Çelikkol’un hayatlarını kaybettiğini duyurdu. Vali Makas, hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, sabah 10.00 civarında şantiye sahasına aracıyla giderken fail tarafından önünün kesildi. Öncesinde kavga meydana geliyor. Akabinde bu kavga silahlı kavgaya dönüşüyor. 5 yaralıyı hastanemize sevk ettik. Bunlardan belediye başkanımız Hilmi Şen ve şoförü olarak yanında çalışan Mikail arkadaşımız ağır yaralı sevk edilmiş ve tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetmiştir. Diğer 3 yaralı arkadaşımıza üniversite hastanemizde müdahale ediliyor, onların hayati tehlikeleri yok” diye belirtti.

FAILİN YAKALANDIĞI DUYURULDU

Makas, saldırganın yakalandığını da sözlerine ekledi. “Fail elimizde. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suç aleti ile yakalanmış durumda. Adli tahkikat başlamıştır. Başsavcımızın koordinesinde tüm tahkikat yapılacaktır” dedi. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin Hilmi Şen’in öz yeğeni Erdem Şen olduğu bildirildi. Gözaltında sorgulanan Erdem Şen, ilk ifadesinde, Belediye Başkanı Hilmi Şen’in kendisini işe almak için söz verdiğini ancak sözünü yerine getirmediğini ifade etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Ayrıca, 31 Mart 2024’teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.