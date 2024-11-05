“Belediye Başkanı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti”

BAŞKAN HİLMİ ŞEN’İN ÖLDÜRÜLMESİ

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde, amcasının oğlu tarafından silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanı Hilmi Şen’in hayatını kaybettiği bilgisi alındı. Şen’in, AK Parti’ye katılma sürecinde olduğu öğrenildi. Üç ay önce Yeniden Refah Partisi’nden ayrılan Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik yapılan açıklamalara tepki göstermişti. Olay, dün sabah saat 10.00 sularında Balışeyh ilçesinin TOKİ bölgesinde gerçekleşti.

SALDIRI ANINDA YAŞANANLAR

İlçede yapılan çalışmaları yerinde incelemek amacıyla makam aracıyla seyir halindeyken Belediye Başkanı Şen, husumetli olduğu amcasının oğlu Erdem Şen’den silahlı saldırıya uğradı. Araçta makam şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya (45) ile birlikte olan Başkan Şen, saldırıda ağır yaralandı. Şen ve şoförü Çelikkol, Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldıklarında hayatını kaybetti. Yaralanan iki kişinin tedavisinin ise Tıp Fakültesi Hastanesi’nde sürdürülmekte olduğu belirtiliyor. Saldırgan, olayın ardından belediye binası önünde polis ekipleri tarafından yakalandı. Evli ve iki çocuk babası olan Hilmi Şen’in (50) cenazesi, Balışeyh ilçesindeki Merkez Camii’nde kılınacak cenaze töreniyle defnedilecek.

AK PARTİ’YE GEÇİŞ HAZIRLIĞI

31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nden Balışeyh Belediye Başkanı olan Hilmi Şen, yaklaşık üç ay önce yaptığı açıklamalar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik beyanlara tepki gösterip partiden istifa etmişti. Şen’in, AK Parti’ye katılmak için hazırlık yaptığı ve bu durumu önümüzdeki günlerde açıklamayı planladığı bilgisi edinildi.