Belediye Çalışanlarına Büyük Zam: Maaş Rekoru!

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANINDAN GÜÇLÜ DESTEK

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, imza töreninde yaptığı açıklamada, “Bu kardeşiniz bu koltukta oturduğu sürece emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğim!” sözleriyle çalışanlarına olan desteğini açık bir biçimde dile getirdi. Şehitkamil Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi imza törenine, Başkan Umut Yılmaz’ın yanı sıra DİSK Genel İş Sendikası Başkan Yardımcıları Faruk Saral ve Hüseyin Yaşar Gündoğdu, DİSK Gaziantep Bölge Temsilcisi Ali Güdücü, CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Törene belediye emekçileri de büyük bir ilgiyle katıldı.

EMEKÇİLERDEN YOĞUN ALGI

İmza töreni öncesinde belediye emekçilerine seslenen Başkan Yılmaz, “Kıymetli yol arkadaşlarım, kıymetli mesai arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim” diyerek sözlerine başladı. Emekçilerin coşkulu alkışları ve “Antep’in umudu Umut başkan” sloganlarıyla karşılanan Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi bünyesinde görev yapan her bir çalışana ayrı ayrı teşekkürlerini iletti. Başkan Yılmaz, 2025 yılı toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyerek, Şehitkamil Belediyesi olarak maaşlara önemli bir zam yaptıklarını bildirdi. Belediye bünyesindeki en düşük maaşın, sosyal haklarla birlikte 47 bin 554 TL’ye yükseltildiğini ifade eden Yılmaz, şu şekilde konuştu: “Şehitkamil Belediyesi’nin çalışanları, 30 yıldır Büyükşehir Belediyesi ve Şahinbey Belediyesi’nin gerisinde bırakıldı. Biz bunu kabul etmedik. Ben kararlıyım. Hiçbir kardeşimi enflasyona ve hayat pahalılığına karşı ezdirmeyeceğim.”

MAAŞLARDA REKOR ZAM HAZIRLIĞI

Başkan Yılmaz, Şehitkamil ve Gaziantep’te “emeğin yeniden en yüce değer” olacağını vurgulayarak, ekonomik zorluklara ve hayat pahalılığına dikkat çekti. Yılmaz, “Bu memlekette nohut dürümü 80 lira olmuş, haberi olmayan belediye başkanı var. Bu pahalılık bitecek, emek yeniden en yüce değer olacak. Size söz veriyorum. Bu düzeni garibanlar, emekçiler, işçiler, sosyal demokratlar değiştirecek. Biz değiştireceğiz” dedi. Belediye çalışanlarının her zaman arkasında duracaklarının sözünü veren Yılmaz, “Size söz veriyorum. Bu kardeşiniz bu koltukta oturduğu sürece hiç enflasyondan ve hayat pahalılığından korkmayın. Gaziantep’in ve Şehitkamil’in geleceğinde umut var. Toplu iş sözleşmemiz hayırlı olsun, Allah hepinizden razı olsun” şeklinde konuştu.

İMZA TÖRENİ COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİ

Daha sonra Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Genel İş Sendikası Başkan Yardımcıları Faruk Saral ve Hüseyin Yaşar Gündoğdu ile DİSK Gaziantep Bölge Temsilcisi Ali Güdücü, 2025 yılı Toplu İş Sözleşmesi’ni büyük alkışlar eşliğinde imzaladı. Tören, çiçek ve hediye takdimi ile birlikte çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Şehitkamil Belediyesi, çalışanlarının refah seviyesini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Daha önce, 2023 Ocak ayında işçi maaşlarına %100 oranında rekor bir zam yapılarak en düşük maaş 29.300 TL’ye yükselmişti. Bu son zam ile birlikte, Şehitkamil Belediyesi çalışanları, Gaziantep’te örnek gösterilecek bir ücret seviyesine ulaşmış oldu.