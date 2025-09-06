“Belediye Çöpleri Tutana Operasyon”

İZMİR’DE ÇÖP PROBLEMLERİ DEVAM EDİYOR

İzmir, gündeminde halen ‘çöp’ sorununu barındırıyor. Kentin uzun süredir çevresel sıkıntılarla anılan Harmandalı çöplüğüne yönelik Danıştay’ın verdiği nihai kapatma kararı sonrasında, yerel yönetim tarafından bulunan “geçici” çözüm, yeni bir hukuksal ve çevresel krize sebep oluyor.

YENİ DEPOLAMA ALANI TEPKİLERİ ARTTIRDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin tonlarca çöpünü, Tire’ye bağlı Karateki Mahallesi’nde bulunan mera vasfındaki araziye dökme kararı aldı. Bu durum, bölge sakinleri ve sivil toplum kuruluşlarından yoğun tepkilerle karşılandı ve merkezi idarenin dikkatini de çekti.

CEZALAR VE SÜREN KRİZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapılan dökümün “vahşi depolama” olarak değerlendirildiğini ve yasa dışı olduğunu belirterek, belediyeye idari para cezaları uyguladı. Uyarılara rağmen döküm işleminin devam etmesi krizi daha da derinleştirdi.

JANDARMADAN OPERASYON

Bugün gerçekleştirilen adli soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, çöp dökümünün yapıldığı alanda operasyon düzenledi. Ekipler, buradaki faaliyetleri yerinde tespit ederek suçüstü yaptı ve 7 kamyon şoförünü ifadelerine başvurmak için karakola götürdü.

FAALİYETLER SON BULDU

Şoförler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, jandarmanın fiziki müdahalesi neticesinde alandaki yasa dışı faaliyet de sona erdirildi.