Belediye Kurulacak: Nüfusu 5 Bin Üstü

KANUN TEKLİFİ MECLİS’TE KABUL EDİLDİ

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçiyor. Cumhurbaşkanı kararıyla belediyelerin kurulmasına olanak tanıyan hükmün Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine Belediye Kanunu’nda yeni düzenleme yapılıyor. Bu yeni düzenlemeye göre, belediye kurulma talebi valinin görüşü ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na iletilecek ve o yerde belediye kurulma imkanı sağlanacak. Ayrıca, yeni iskan uygulamaları gereği 5 bin ve üzeri nüfusa sahip olan yerleşim yerlerinde de belediye kurulabilmesi mümkün hale geliyor.

NÜFUSU AZALAN BELEDİYELER KÖYE DÖNÜŞECEK

Cumhurbaşkanı kararıyla belediye ve köylerin kaldırılmasını düzenleyen kuralların Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmesi nedeniyle teklifle tüzel kişiliğin kaldırılmasıyla ilgili usullerin kanuni bir güvenceye kavuşturulması hedefleniyor. Meskun sahası, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50 bin ve üzerindeki bir belediyenin sınırına 5 bin metreden daha yakın olduğunda, belediye ve köylerin tüzel kişiliği, gerekli durumlarda genel imar düzeni veya temel altyapı hizmetleri ışığında kaldırılarak, belediyeye katılacak. Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüştürülecek. Tüzel kişiliği kaldırılan belediye ve köylerdeki planlama süreçleri, Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçeleri doğrultusunda yeniden düzenlenerek uygulama birliği sağlanmak isteniyor. Birleşme, katılma ya da tüzel kişiliğin kaldırılması sonucunda, tüzel kişiliği, yerel seçimlere kadar devam eden belediye ve köylerde, birleşme ve katılma işlemi tarihinden itibaren yeni nazım ve uygulama planı yapılmayacak. Mevcut planlarda gerekli değişiklikler ve her türlü imar uygulaması, katılınacak belediyenin uygun görüşü ile gerçekleştirilecek.