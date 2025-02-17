Belediye Soruşturmasında İhale Dosyalarına El Koyuldu

SORUŞTURMA KAPSAMINDA BELEDİYEYE GİDİLDİ

Beykoz Belediyesi’yle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında mülkiye müfettişlerinin mali polis eşliğinde belediye binasına gelerek 8 farklı firmaya dair ihale dosyalarına el koyduğu iddia ediliyor. Savcılığın vermiş olduğu talimat doğrultusunda müfettişlerin, ihale dosyalarının hazırlanarak kendilerine teslim edilmesini istediği de öne sürülen bilgiler arasında yer alıyor.

İFADELERİN ALINDIĞI İDDİASI

Usulsüzlük iddialarına ilişkin ihale dosyalarını ve belgeleri toplayan müfettişler ve polisler tarafından, başkan yardımcıları ile müdürlerin de çağrılarak ifadelerinin alındığı iddiaları gündeme geldi.