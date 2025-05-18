Belediyeler 308 Memur Alımı Yapacak

MEMUR ALIMI DETAYLARI AÇIKLANDI

En az 55 KPSS puanı ile gerçekleştirilecek olan 308 kişilik memur alımına dair ilan detayları ve kontenjan dağılımları ile ilgili belediyeler tarafından tek tek açıklandı. “Peki belediye Memur, Zabıta ve İtfaiye Eri alımları hangi illerde gerçekleşecek? Başvuru işlemleri nereye ve nasıl yapılacak? Alım yapacak belediyeler ve kontenjan detayları neler?” Bu soruların yanıtları ve daha fazlasını haberin devamında bulabilirsiniz.

ALIM YAPACAK BELEDİYELER VE KONTAJYAN DAĞILIMLARI

Söz konusu 308 personel alımını gerçekleştirecek dört belediye ile pozisyonlara göre kontenjan dağılımları şu şekildedir: Hatay Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Adaklı Belediyesi. Belirtilen belediyelerin personel alımına yönelik başvurular, 20 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak.

BAŞVURU SÜRECİ HAKKINDA DETAYLAR

Adayların başvurularını, her bir belediyenin belirlediği yöntemlerle ve talep edilen belgelerle yapması gerekiyor. Başvuru süreci, gerekli belgeler ve özel şartlar hakkında tüm detaylar, ilgili belediyelerin resmi internet sitelerindeki ilanlarda yer alıyor.