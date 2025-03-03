Belgrad Ormanı’nda Aranan Kadından Haber Yok

KAĞITHANE’DEKİ KAYIP KADIN İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kağıthane Gültepe Mahallesi’ndeki evinden dün öğle saatlerinde ayrılan 36 yaşındaki Ece Güler, arkadaşına Belgrad Ormanı’na gittiği mesajını gönderdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Peyzaj mimarı olarak çalışan Güler’in kaybolduğuna dair arkadaşının yaptığı ihbar sonrasında AFAD, AKUT ve yerel belediyelere bağlı arama kurtarma ekipleri, bugün Belgrad Ormanı’nda geniş çaplı arama kurtarma faaliyetleri başlattı.

AİLESİ POLİSE BAŞVURU YAPTI

Ece Güler’in yakınları, durumu polise bildirerek kayıp başvurusu yaptı. Arama kurtarma çalışmaları ile ilgili ilerleyen saatlerde güncel bilgilere ulaşılması bekleniyor. Ece Güler’in ailesinin durumu ciddiyetle takip ettiği öğrenildi.