Ben Gurion Havalimanı Uçuşlara Kapandı

İŞGAL ALTINDAKİ HAVALİMANI KAPATILDI

İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarının ardından, Tel Aviv’de bulunan Ben Gurion Havalimanı kapandı. El Al, Israir ve Arkia havayolu şirketleri, olası misilleme endişeleri nedeniyle uçaklarını yolcusuz bir şekilde yurtdışına tahliye ediyor. Havalimanı yetkilileri, bu uçakların Avrupa ve Güney Kıbrıs’taki çeşitli noktalara yönlendirildiğini doğruladı.

SÜRESİZ OLARAK UÇUŞLARA KAPATILDI

İsrail’de sivil havacılıkta alınan olağanüstü önlemler çerçevesinde Ben Gurion Havalimanı, süresiz olarak tüm uçuşlara kapatıldı. Israir, tahliye işleminin önceden hazırlanmış acil durum planının bir parçası olduğunu vurgularken, El Al, uçaklarını belirlenen varış noktalarına yönlendirdiğini açıkladı. Arkia ise uçaklarının yönlendirildiği noktalara dair detay vermedi. Uçuş verileri, Israir uçaklarının Güney Kıbrıs’a, El Al uçaklarının ise Avrupa’daki farklı havalimanlarına iniş yaptığını gözler önüne serdi.