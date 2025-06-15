Dünya

Ben Gurion Havalimanı Uçuşlara Kapandı

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İSRAİL’DE HAVA SALDIRILARI SONRASI ÖNLEMLER

İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarının ardından Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı kapatıldı. El Al, Israir ve Arkia havayolu şirketleri, olası misilleme korkuları nedeniyle uçaklarını yolcusuz bir şekilde yurtdışına tahliye etmeye karar verdi. Havalimanı yetkilileri, bu tahliye işlemlerinin Avrupa ve Güney Kıbrıs’ta çeşitli noktalara yönlendirildiğini doğruladı.

BEN GURİON HAVALİMANI SÜRESİZ KAPATILDI

İsrail’de sivil havacılıkta alınan olağanüstü önlemler çerçevesinde Ben Gurion Havalimanı, süresiz olarak tüm uçuşlara kapatıldı. Israir, tahliye işleminin önceden oluşturulan acil durum planının bir parçası olduğunu aktardı. El Al ise uçaklarını belirlenen varış noktalarına yönlendirdiğini ifade etti. Arkia ise uçaklarının hangi noktalara gideceği hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Uçuş verileri, Israir’in uçaklarının Güney Kıbrıs’a, El Al’ın ise Avrupa’daki değişik havalimanlarına iniş yaptığını gösterdi.

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