Ben Gurion Havalimanı Uçuşlara Kapandı

İSRAİL’İN HAVA SALDIRILARI SONRASI HAVALİMANI KAPATILDI

İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları sonrası Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı kapatıldı. El Al, Israir ve Arkia havayolu şirketleri, potansiyel misilleme riskleri nedeniyle uçaklarını yolcusuz bir şekilde yurtdışına tahliye etmeye başladı. Havalimanı yetkilileri, bu uçakların Avrupa ve Güney Kıbrıs’taki çeşitli noktalara yönlendirildiğini doğruladı.

BEN GURİON HAVALİMANI SÜRESİZ KAPATILDI

İsrail’de sivil havacılıkta alınan olağanüstü tedbirler çerçevesinde, Ben Gurion Havalimanı süresiz olarak tüm uçuşlara kapatıldı. Israir, tahliye işlemlerinin önceden belirlenen acil durum planının bir parçası olduğunu duyurdu. El Al ise uçaklarını belirlenen varış noktalarına göndermeye devam etti. Arkia’nın uçaklarının hangi noktalara yönlendirildiğiyle ilgili ise herhangi bir bilgi verilmedi. Uçuş verileri, Israir uçaklarının Güney Kıbrıs’a, El Al’ın ise Avrupa’daki farklı havalimanlarına iniş yaptığını gösterdi.