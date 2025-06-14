Ben Gurion Havalimanı Uçuşlara Kapatıldı

İSRAİL’İN HAVALİMANI KAPANDI

İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarının akabinde Tel Aviv’de bulunan Ben Gurion Havalimanı kapandı. El Al, Israir ve Arkia havayolu firmaları, olası misilleme korkuları nedeniyle uçaklarını yolcusuz şekilde yurtdışına tahliye etmeye başladı. Havalimanı yetkilileri, bu uçakların Avrupa ve Güney Kıbrıs’taki farklı noktalara yönlendirildiğini açıkladı.

BEN GURİON HAVALİMANI SÜRESİZ KAPALI

İsrail’de sivil havacılıkta alınan olağanüstü tedbirler çerçevesinde Ben Gurion Havalimanı, tüm uçuşlara süresiz olarak kapatıldı. Israir, bu tahliye işleminin daha önce hazırlanmış acil durum planının bir parçası olduğunu bildirdi. El Al uçaklarını belirlenen varış noktalarına yönlendirdiğini duyururken, Arkia havayolu şirketi uçaklarının hangi noktalara gideceğiyle ilgili açıklama yapmadı. Uçuş verileri, Israir uçaklarının Güney Kıbrıs’a, El Al’ın ise Avrupa’daki değişik havalimanlarına iniş yaptığını göstermekte.