Dünya

Ben Gurion Havalimanı Uçuşlara Kapatıldı

ben-gurion-havalimani-ucuslara-kapatildi

İSRAİL’İN HAVALİMANI KAPANDI

İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarının akabinde Tel Aviv’de bulunan Ben Gurion Havalimanı kapandı. El Al, Israir ve Arkia havayolu firmaları, olası misilleme korkuları nedeniyle uçaklarını yolcusuz şekilde yurtdışına tahliye etmeye başladı. Havalimanı yetkilileri, bu uçakların Avrupa ve Güney Kıbrıs’taki farklı noktalara yönlendirildiğini açıkladı.

BEN GURİON HAVALİMANI SÜRESİZ KAPALI

İsrail’de sivil havacılıkta alınan olağanüstü tedbirler çerçevesinde Ben Gurion Havalimanı, tüm uçuşlara süresiz olarak kapatıldı. Israir, bu tahliye işleminin daha önce hazırlanmış acil durum planının bir parçası olduğunu bildirdi. El Al uçaklarını belirlenen varış noktalarına yönlendirdiğini duyururken, Arkia havayolu şirketi uçaklarının hangi noktalara gideceğiyle ilgili açıklama yapmadı. Uçuş verileri, Israir uçaklarının Güney Kıbrıs’a, El Al’ın ise Avrupa’daki değişik havalimanlarına iniş yaptığını göstermekte.

ÖNEMLİ

Dünya

Dubi’de 67 Katlı Gökdelende Yangın! 3.820 Kişi Tahliye Edildi

Kaplan Kulesi'nde meydana gelen yangında, 764 dairede yaşayan 3.820 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yangının nedeni henüz açıklanmadı.
Dünya

Pakistan, İran’ı destekliyor!

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf, İsrail'in İran'a saldırıları sonrası Müslüman ülkeleri birlik olmaya davet etti. Birlik sağlanmadığında benzer tehditlerle karşılaşılabileceğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.