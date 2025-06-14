Dünya

Ben Gurion Havalimanı Uçuşlara Kapatıldı

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İSRAİL’DE HAVACILIK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarının ardından Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı kapatıldı. El Al, Israir ve Arkia havayolu şirketleri, muhtemel misilleme endişeleri sebebiyle uçaklarını yolcusuz bir şekilde yurtdışına tahliye etti. Havalimanı yetkilileri, bu uçakların Avrupa ve Güney Kıbrıs’taki çeşitli noktalara yönlendirildiğini onayladı.

BEN GURİON HAVAALANI SÜRESİZ OLARAK KAPALI

İsrail’de sivil havacılıkta alınan olağanüstü önlemler çerçevesinde Ben Gurion Havalimanı, süresiz bir şekilde tüm uçuşlara kapatıldı. Israir, tahliye işleminin, önceden belirlenen acil durum planının bir parçası olduğunu belirtti. El Al, uçaklarını tahliye edilen varış noktalarına yönlendirirken, Arkia’nın uçaklarının hangi noktalara yönlendirildiğiyle ilgili bilgi verilmedi. Uçuş verileri, Israir uçaklarının Güney Kıbrıs’a, El Al’ın ise Avrupa’daki farklı havalimanlarına iniş yaptığını ortaya koydu.

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