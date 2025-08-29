Benfica, Aktürkoğlu’nu Fenerbahçe’ye verdi

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN FENERBAHÇE’YE TRANSFERİ

Benfica, Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye olan transferini resmi olarak duyurdu. Fenerbahçe’nin Aktürkoğlu için 22,5 + 2,5 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyeceği açıklandı. Yapılan duyuruda, “Galatasaray’ın öncelik hakkı bulunması sebebiyle, kendilerine bu şartlar hakkında bilgi verilmiştir.” ifadesine yer verildi. Aktürkoğlu, kısa bir süre içinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından Fenerbahçe ile sözleşmeye imza atacak.

GALATASARAY’I SİLDİ

Milli oyuncu, sosyal medya hesaplarından Galatasaray’la ilgili tüm paylaşımlarını silmiş durumda. Bu durumu takip edenler, Galatasaray’ın da sosyal medya platformunda Aktürkoğlu’nu takip etmediğini gözlemledi.

FENERBAHÇE’Yİ YIKAN GOLÜ ATMIŞTI

Bu sezon tüm turnuvalarda 9 maçta 462 dakika süre almış olan Aktürkoğlu, yalnızca Fenerbahçe’ye karşı bir gol kaydetmişti. Bu gol, sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi’nden veda etmesine sebep olmuştu. Milli yıldız, attığı gol sonrası herhangi bir sevinç gösterisi yapmamıştı.