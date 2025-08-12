“Benfica’dan Fenerbahçe İçin Önlem”

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu konusunda süren bekleyişini sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım, milli futbolcu için yaptığı resmi teklife hala yanıt alamadı. Fenerbahçe, Aktürkoğlu için Benfica’ya bonuslar dahil 25 milyon euro bonservis önerdi.

BENFİCA BAŞKANI TEKLİFTEN MEMNUN

Benfica’nın başkanı Rui Costa, yapılan tekliften memnun olsa da, Şampiyonlar Ligi ön eleme aşaması tamamlanmadan Kerem’in transferine yeşil ışık yakmaya pek sıcak bakmıyor. 26 yaşındaki yıldız oyuncunun, sarı-lacivertli takımın yıllık 4 milyon euroluk teklifini kabul ettiği öğrenildi.