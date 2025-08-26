“Benfica’dan Kerem Aktürkoğlu Açıklaması”

KEREM AKTÜRKOĞLU KARARI

Portekiz basınından Record; Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu hakkında kararını açıkladı. Lage, Schjelderup’u Fenerbahçe maçında ilk 11’de oynatmayı, milli yıldız Aktürkoğlu’nu ise yedekte başlatmayı düşünüyor. Geçtiğimiz Kadıköy maçında Aktürkoğlu ilk 11’de yer almış ve taraftarın yoğun alkışlarıyla karşılanmıştı. Benfica-Fenerbahçe maçı, 0-0’ın rövanşı olarak yarın akşam 22.00’de Portekiz’in başkenti Lizbon’da gerçekleşecek.

TRANSFER GÜNDEMİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Kerem Aktürkoğlu’nun transferi hakkında bilgiler verdi. “Transferler yavaş yavaş oluyor. Kolay olmuyor transfer yapmak. Hem maddi anlamda hem de takımlar kolay kolay bırakmıyor. Benfica bırakmıyor mesela Kerem’i.” şeklinde konuştu. Benfica forması giyen Aktürkoğlu, Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alıyor. Hamdi Akın, milli futbolcunun transferine ilişkin “Kerem Aktürkoğlu gelecek mi?” sorusuna “İnşallah.” yanıtını verdi.