Benfica’dan Kerem Aktürkoğlu Kararı Açıklandı

BENFİCA TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN KEREM AKTÜRKOĞLU KARARI

Portekiz basınından Record’un haberine göre, Benfica’nın teknik direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu ile ilgili kararını vermiş. Lage, Fenerbahçe karşısında Schjelderup’u ilk 11’de sahaya çıkarmayı düşünürken, milli futbolcuyu ise yedekte tutmayı planlıyor. Kadıköy’de gerçekleştirilen ilk maçta Aktürkoğlu, taraftarın büyük alkışları eşliğinde ilk 11’de görev almıştı. Benfica ve Fenerbahçe arasındaki bu kritik maç, 0-0’ın rövanşı olarak yarın akşam 22.00’de Portekiz’in Lizbon şehrinde yapılacak.

FENERBAHÇE’NİN TRANSFER ÇABALARI

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Kerem Aktürkoğlu transferi hakkında açıklamalarda bulunmuş. Akın, “Transferler yavaş yavaş oluyor. Kolay olmuyor transfer yapmak. Hem maddi anlamda hem de takımlar kolay kolay bırakmıyor. Benfica bırakmıyor mesela Kerem’i.” diyerek durumu özetlemiş. Benfica forması giyen Aktürkoğlu, Fenerbahçe’nin transfer gündeminde önemli bir yer tutuyor. Hamdi Akın, “Kerem Aktürkoğlu gelecek mi?” sorusuna “İnşallah.” yanıtını vermiş.