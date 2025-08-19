Benfica, Fenerbahçe Maçını Açıkladı

BENFICA’NIN MAÇ KAFİLESİ AÇIKLANDI

Portekiz futbol takımı Benfica, Fenerbahçe maçı için belirlediği kafileyi duyurdu. Kadroda yer alan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dikkat çekti. Benfica’nın futbolcularının havaalanında paylaştığı görüntülerde, milli yıldızın yer aldığı görüldü. Aktürkoğlu, Benfica ile birlikte İstanbul’a iniş yaptı.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe’nin, Kerem Aktürkoğlu için yaptığı ilk teklif olan 22 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ve 2 milyon 500 bin euro’luk bonus teklifleriyle masaya yeniden oturduğu iddia ediliyor. Portekiz ekibinin, milli futbolcuyu Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde forma giydirmesinin ardından fiyat düşüren Fenerbahçe, süreci bu hafta sonuçlandırmayı hedefliyor. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, “Kerem Aktürkoğlu burada mutlu” ifadesini kullanmasına rağmen, Fenerbahçe 26 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli kulübün planı, Aktürkoğlu’nu Süper Lig’de oynanacak Kocaeli maçına yetiştirmek. Transfer gerçekleşirse, milli futbolcu bu mücadelede kadroda yer alabilir.

MAÇ TARİHİ VE DİĞER DETAYLAR

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nun ilk maçında 20 Ağustos Çarşamba günü Fenerbahçe ile karşılaşacak. Aktürkoğlu’nun da forması bulunan Benfica, 19 Ağustos Salı günü İstanbul’a gelirken, son antrenmanını saat 19.00’da, mücadelenin oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yapacak.