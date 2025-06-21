Benfica, FIFA’DA Hedefini Belirledi

BENFİCA’NIN HEDEFİ BAŞARI

Portekiz kulübü Benfica, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda başarı için mücadele ediyor. Aktürkoğlu ve Kökçü, Benfica’nın Auckland City ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11’de başladı. Ancak maçta yaşanan bir tartışma, karşılaşmaya damga vurdu. İlk yarı, Benfica’nın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARI BEKLEME SEBEBİ YAĞMUR

Benfica – Auckland karşılaşmasının ikinci yarısı, yağmur ve fırtına nedeniyle başlayamadı. Yaklaşık 3 saatlik bir beklemenin ardından ikinci yarıda düdük çaldı. Maç sonunda Benfica, mücadeleyi 6-0’lık skorla kazandı.

ORKUN’UN TEKNİK DİREKTÖRE TEPKİSİ

Benfica forması giyen Orkun Kökçü, Auckland City karşısında 62. dakikada oyundan çıktığı sırada teknik direktör Bruno Lage’ye tepki gösterdi. Aynı zamanda oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu, milli futbolcuyu sakinleştirmeye çalıştı. Portekiz basınında, Bruno Lage’nin futbolcularla iyi bir iletişim kuramadığı iddia ediliyor. C Grubu’nda mücadele eden Boca Juniors ise ilk maçında 2-2 berabere kaldı. Orkun ve Kerem, 61. dakikada oyundan alındı ve Auckland City de Bayern Münih’e 10-0 mağlup olmuştu.

İKİ TAKIMIN İLK 11’LERİ

Benfica: Trubin, Kerem, Aursnes, Barreiro, Carreras, Di Maria, Orkun, Otamendi, Pavlidis, Prestianni, Silva

Auckland City: Garrow, Bell, Bevan, Boxall, den Heijer, Ilich, Lagos, Mitchell, Yoo, Zeb, Zhou Tong