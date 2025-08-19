Benfica, K. Aktürkoğlu İle İstanbul’da

BENFİCA MAÇ KAFİLESİ AÇIKLANDI

Portekiz kulübü Benfica, Fenerbahçe maçı için oluşturduğu kadroyu duyurdu. Kadroda milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu da bulunuyor. Benfica’nın havaalanında çektiği görüntülerde, milli yıldızın da yer aldığı görüldü. Aktürkoğlu, Benfica ile birlikte İstanbul’a iniş yaptı.

TRANSFERDE GELİŞMELER

Fenerbahçe’nin, Kerem Aktürkoğlu için daha önce yaptığı 22 milyon 500 bin euro bonservis ve 2 milyon 500 bin euro’luk bonus içeren ilk teklifi yeniden gündeme geldi. Portekiz temsilcisinin milli futbolcuyu Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde oynatmasının ardından fiyatı düşüren Fenerbahçe, transfer sürecini bu hafta tamamlamak istiyor. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, “Kerem Aktürkoğlu burada mutlu” sözleriyle oyuncunun takımda kalabileceğine yönelik bir mesaj verirken, sarı-lacivertliler 26 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerin planı, Aktürkoğlu’nu Süper Lig’de Kocaeli ile yapılacak maça yetiştirmek yönünde. Eğer transfer gerçekleşirse, milli futbolcu bu maçta kadroda olabilir.

MAÇ TARİHİ VE PROGRAMI

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında 20 Ağustos Çarşamba günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Aktürkoğlu’nun da formasını giydiği Benfica, 19 Ağustos Salı günü İstanbul’a varacak ve saat 19.00’da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde karşılaşmanın öncesindeki son antrenmanını yapacak.