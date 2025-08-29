Benfica, K. Aktürkoğlu’nun F.Bahçe’ye Geçtiğini Duyurdu!

KEREM AKTÜRKOOĞLU’NUN TRANSFERİ ONAYLANDI

Benfica, Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transfer olduğunu resmi olarak duyurdu. Benfica, Fenerbahçe’nin Aktürkoğlu için 22,5 + 2,5 milyon euroluk bonservis ücreti ödeyeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Galatasaray’ın öncelik hakkı bulunması sebebiyle, kendilerine bu şartlar hakkında bilgi verilmiştir.” ifadesine yer verildi. Aktürkoğlu, kısa bir süre içinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve sonrasında kendisini Fenerbahçe’ye bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

GALATASARAY İLE BAĞLARINI KOPARDI

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını silerek, bağlarını kopardı. Galatasaray’ın Aktürkoğlu’nu sosyal medyada takip etmediği de dikkat çekti. Bu gelişmeler, futbolseverler arasında merak uyandırdı.

FENERBAHÇE’YE ATTIĞI GOL DİLLERDE

Bu sezon boyunca çeşitli kulvarlarda 9 kez sahaya çıkan Aktürkoğlu, toplam 462 dakika süre aldı. Oyuncu, Fenerbahçe’ye karşı attığı golle dikkat çekti ve bu vuruşla sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi’ne veda etmesine katkıda bulundu. Milli yıldız, match sonrası sevinç gösterisi yapmadı.