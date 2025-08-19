Benfica Kafileyi Açıkladı, Kerem Var

BENFİCA’NIN MAÇ KAFİLESİ AÇIKLANDI

Portekiz futbol takımı Benfica, Fenerbahçe maçı için oluşturduğu kafileyi duyurdu. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu kadroda bulunuyor. Benfica’nın oyuncuların havaalanından paylaştığı görüntülerde, milli yıldız Aktürkoğlu’nun yer aldığı anlar da görüldü. Aktürkoğlu, Benfica ile birlikte İstanbul’a iniş yaptı.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için ilk teklifinde 22 milyon 500 bin euro bonservis ve 2 milyon 500 bin euro’lük bonusla yeniden görüştüğü iddia edildi. Portekiz ekibi, milli oyuncuyu Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde kullandığı için fiyatı düşüren Fenerbahçe, bu hafta içerisindeki süreci tamamlamayı hedefliyor. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, “Kerem Aktürkoğlu burada mutlu” ifadesini kullansa da, sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki oyuncu ile anlaştığı biliniyor. Fenerbahçe’nin planı, Aktürkoğlu’nu Süper Lig’de oynanacak Kocaeli maçına yetiştirmek yönünde. Eğer transfer gerçekleşirse, milli futbolcu bu karşılaşmada kadroda yer alabiliyor.

MAÇ TARİHİ VE HAZIRLIKLAR

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nun ilk maçında 20 Ağustos Çarşamba günü Fenerbahçe ile karşılaşacak. Aktürkoğlu’nun da formasını giydiği Benfica, 19 Ağustos Salı günü İstanbul’a varacak ve son hazırlık antrenmanını saat 19.00’da, karşılaşmanın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirecek.