Benfica, Kerem Aktürkoğlu İstanbul’da

BENFİCA KAFİLESİ AÇIKLANDI

Portekiz ekibi Benfica, Fenerbahçe maçı için kadrosunu açıkladı. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu da bu kadroda yer aldı. Portekiz temsilcisinin havaalanında yayınladığı görüntülerde milli yıldız da gözler önüne serildi. Aktürkoğlu, Benfica ile birlikte İstanbul’a iniş yaptı.

TRANSFERDEKİ GELİŞMELER

Fenerbahçe’nin, Kerem Aktürkoğlu için daha önce yaptığı 22 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ve 2 milyon 500 bin euro’luk bonus içeren ilk teklifini yine masaya koyduğu bilgisi yayımlandı. Portekiz ekibinin milli futbolcuyu Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde oynatmasının ardından Fenerbahçe, fiyat düşürme yoluna gitti ve bu süreci bu hafta sonlandırmayı hedefliyor. Benfica’nın Teknik Direktörü Bruno Lage, “Kerem Aktürkoğlu burada mutlu” ifadesini kullansa da, sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki oyuncuyla anlaştığı belirtiliyor. Fenerbahçe, Aktürkoğlu’nu Süper Lig’de oynanacak Kocaeli maçına hazırlamak istiyor ve transfer gerçekleşirse milli futbolcu bu maçta kadroda yer alabilir.

MAÇIN TARİHİ

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nun ilk maçında 20 Ağustos Çarşamba günü Fenerbahçe ile karşılaşacak. Aktürkoğlu’nun da formasını giyeceği Benfica, 19 Ağustos Salı günü İstanbul’a gelecek ve maç öncesi son antrenmanını, mücadelenin oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 19.00’da gerçekleştirecek.