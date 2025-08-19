Benfica, Kerem Aktürkoğlu’nu Açıkladı

BENFİCA KAFİLESİ AÇIKLANDI

Portekiz temsilcisi Benfica, Fenerbahçe maçı için oluşturduğu kafileyi açıkladı. Bu kadroda milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu da yer alıyor. Benfica’nın futbolcularının havaalanından paylaştığı görüntülerde Aktürkoğlu’nun da olduğu görüldü. Milli futbolcu, Benfica ile birlikte İstanbul’a iniş yaptı.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ

Fenerbahçe’nin, Kerem Aktürkoğlu için yaptığı ilk teklifin 22 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ve 2 milyon 500 bin euro’luk bonus içerdiği belirtiliyor. Portekiz ekibinin milli futbolcuyu Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde kullanmasının ardından Fenerbahçe, fiyatı düşürdü. Sarı-lacivertliler bu haftayı transferin sonuçlanması için önemli bir süre olarak değerlendiriyor. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, “Kerem Aktürkoğlu burada mutlu” ifadelerini kullandı, ancak Fenerbahçe 26 yaşındaki oyuncuyla anlaştı. Sarı-lacivertlilerin amacı Aktürkoğlu’nu Süper Lig’de oynanacak Kocaeli maçında sahada görmek.

MAÇ TARİHİ VE SAATİ

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nun ilk karşılaşmasında 20 Ağustos Çarşamba günü Fenerbahçe ile mücadele edecek. Aktürkoğlu’nun da formasını giyeceği Benfica, 19 Ağustos Salı günü İstanbul’a gelecek ve son antrenmanını saat 19.00’da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirecek.