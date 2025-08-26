“Benfica, Kerem Aktürkoğlu’nu Bırakmıyor”

PORTEKİZ BASINI KEREM AKTÜRKBOĞLU’NUN DURUMUNU DUYURDU

Portekiz medyası Record, Benfica’nın teknik direktörü Bruno Lage’in Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu ile ilgili kararını açıkladı. Lage, Fenerbahçe karşısında Schjelderup’u ilk 11’de oynatmayı, Kerem Aktürkoğlu’nu ise yedekte başlatmayı planlıyor. Kerem, Kadıköy’deki maça ilk 11’de başlamış ve taraftar tarafından alkışlanmıştı. Benfica ile Fenerbahçe arasındaki maç, 0-0’ın rövanşı olarak yarın akşam 22.00’de Portekiz’in Lizbon şehrinde gerçekleşecek.

FENERBAHÇE’NİN TRANSFER GÜNDEMİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Kerem Aktürkoğlu’nun transferi hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Akın, “Transferler yavaş yavaş oluyor. Kolay olmuyor transfer yapmak. Hem maddi anlamda hem de takımlar kolay kolay bırakmıyor. Benfica bırakmıyor mesela Kerem’i.” sözleriyle durumu özetledi. Benfica’nın kadrosunda yer alan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’nin transfer gündeminde önemli bir yer tutuyor. Akın, Kerem Aktürkoğlu’nun transferiyle ilgili “Kerem Aktürkoğlu gelecek mi?” sorusuna, “İnşallah.” yanıtını verdi.