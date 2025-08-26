Benfica, Kerem Aktürkoğlu’nu bırakmıyor

BENFİCA’DAN KEREM KARARI

Portekiz basınından Record; Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu ile ilgili planlarını açıkladı. Lage, Fenerbahçe karşısında, Schjelderup’u ilk 11’de oynatmayı, milli futbolcuyu ise yedekte tutmayı düşünüyor. Kerem Aktürkoğlu, Kadıköy’deki maçta ilk 11’de başlamış ve taraftarın destek tezahüratlarıyla karşılanmıştı. Benfica ile Fenerbahçe arasındaki maç, 0-0 berabere biten ilk maçın rövanşı olarak yarın akşam 22.00’de Portekiz’in Lizbon şehrinde gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE’NİN KEREM İSTEĞİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Kerem Aktürkoğlu’nun transferiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. “Transferler yavaş yavaş oluyor. Kolay olmuyor transfer yapmak. Hem maddi anlamda hem de takımlar kolay kolay bırakmıyor. Benfica bırakmıyor mesela Kerem’i.” ifadelerini kullanan Akın, milli futbolcunun transfer durumu hakkında “Kerem Aktürkoğlu gelecek mi?” sorusuna ise “İnşallah.” yanıtını vermişti. Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’nin transfer gündeminde dikkat çekmeye devam ediyor.