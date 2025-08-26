Benfica, Kerem Aktürkoğlu’nu bırakmıyor

BENFİCA’DA TAKTİKSEL DEĞİŞİKLİK

Portekiz basınından Record, Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage’in Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu ile ilgili kararını açıkladı. Lage, Fenerbahçe karşısında Schjelderup’u ilk 11’de oynatmayı, milli futbolcu Aktürkoğlu’nu ise yedek olarak başlatmayı düşünüyor. Aktürkoğlu, Kadıköy’deki maçta ilk 11’de başlamış ve taraftarın büyük beğenisini toplamıştı. Benfica ile Fenerbahçe arasındaki bu kritik maç, 0-0’ın rövanşı olarak yarın akşam 22.00’de Portekiz’in Lizbon şehrinde gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE’NİN TRANSFER GÜNDEMİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Kerem Aktürkoğlu’nun transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Akın, “Transferler yavaş yavaş oluyor. Kolay olmuyor transfer yapmak. Hem maddi anlamda hem de takımlar kolay kolay bırakmıyor. Benfica bırakmıyor mesela Kerem’i.” dedi. Benfica’nın kadrosunda yer alan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’nin transfer gündemini işgal ediyor. Hamdi Akın, milli futbolcunun transferiyle ilgili “Kerem Aktürkoğlu gelecek mi?” sorusuna ise “İnşallah.” yanıtını verdi.