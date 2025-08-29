Benfica, Kerem Aktürkoğlu’nu Fenerbahçe’ye Verdi

BENFİCA’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Benfica, Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferini resmi olarak duyurdu. Fenerbahçe’nin, Aktürkoğlu için 22,5 + 2,5 milyon euro bonservis ödeyeceği açıklandı. Yapılan açıklamada, “Galatasaray’ın öncelik hakkı bulunması sebebiyle, kendilerine bu şartlar hakkında bilgi verilmiştir.” ifadesine yer verildi.

SAĞLIK KONTROLLERİ İÇİN İSTANBUL’A GİDECEK

Aktürkoğlu, kısa süre içinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından kendisini Fenerbahçe’ye bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINI KALDIRDI

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını silerken, Galatasaray’ın da sosyal medyada Aktürkoğlu’nu takip etmediği gözlemlendi.

FENERBAHÇE’YE ATTIĞI GOLLE UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTI

Bu sezon boyunca 9 maça çıkıp 462 dakika süre alan Aktürkoğlu, tek golünü Fenerbahçe’ye atarken, bu durum sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi’ne veda etmesine yol açmıştı. Kendisi bu gol sonrası sevinç gösterisi yapmamıştı.