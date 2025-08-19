Benfica, Kerem Aktürkoğlu yolda

BENFİCA KAFİLESİNİN AÇIKLANMASI

Portekiz temsilcisi Benfica, Fenerbahçe maçı için oluşturduğu kafileyi duyurdu. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu da bu kadroda yer alıyor. Aktürkoğlu, Benfica ile birlikte İstanbul’a doğru yola çıkıyor. Portekiz takımının futbolcuların havaalanından paylaştığı görüntülerde, milli yıldıza dikkat çekildi.

TRANSFER SÜRECİNDE GELİŞMELER

Fenerbahçe’nin, Kerem Aktürkoğlu için yaptığı ilk teklif olan 22 milyon 500 bin euro bonservis ücreti ve 2 milyon 500 bin euro’luk bonusla yeniden görüşmelere başladığı iddia edildi. Portekiz ekibinin milli futbolcuyu Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde oynatmasının ardından Fenerbahçe, fiyatı aşağı çekti. Kulüp, bu hafta transfer işlemini tamamlamayı istiyor. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, “Kerem Aktürkoğlu burada mutlu” ifadelerini kullansa da, sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki oyuncuyla anlaştığı belirtiliyor. Sarı-lacivertlilerin planı, Aktürkoğlu’nu Süper Lig’de yapılacak Kocaeli maçına yetiştirmek. Eğer transfer gerçekleşirse, milli futbolcu bu maçta kadroda bulunabilir.

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında 20 Ağustos Çarşamba günü Fenerbahçe ile karşılaşacak. Aktürkoğlu’nun da yer aldığı Benfica, 19 Ağustos Salı günü İstanbul’a ulaşacak ve son antrenmanını mücadelenin oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 19.00’da gerçekleştirecek.