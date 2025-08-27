Benfica, Kerem’in Golüyle Turladı

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE HEYECANLI PLAY-OFF TURU

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu büyük bir heyecanla gerçekleşti. Portekiz temsilcisi Benfica, Bruno Lage tarafından çalıştırılırken, temsilcimiz Fenerbahçe ise Jose Mourinho yönetiminde sahaya çıktı. Maç, Sloven hakem Slavko Vincic’in düdük çalmasıyla Estadio da Luz’da başladı.

FENERBAHÇE YOLUNA AVRUPA LİGİ’NDE DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, ilk karşılaşmayı golsüz eşitlikle tamamladıktan sonra, rövanş maçında rakibine 1-0’lık skorla mağlup oldu. Bu sonuç, Benfica’nın UEFA Şampiyonlar Ligi’ne yükselmesini sağlarken, Fenerbahçe’nin yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmesine sebep oldu.

Karşılaşmada Benfica’nın galibiyet golünü 35. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı. İlk yarıda Benfica’nın 11 ve 23. dakikalarda bulduğu goller, VAR incelemesi sonucunda iptal edildi.

İKİNCİ YARIDA KIRMIZI KART ŞOKU

Maçın ikinci yarısında, 82. dakikada Anderson Talisca, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

KURA ÇEKİMLERİ YAKLAŞIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi TSİ 19.00’da başlayacak. Temsilcimiz Fenerbahçe’nin katılacağı UEFA Avrupa Ligi için kura çekimi ise 29 Ağustos Cuma günü TSİ 14.00’te gerçekleştirilecek.