Spor

Benfica, Kökçü ve Aktürkoğlu ile Başarı Peşinde

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BENFİCA’NIN BAŞARI HEDEFİ

Portekiz temsilcisi Benfica, milli futbolcuları Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda zafer için mücadele ediyor. Aktürkoğlu ve Kökçü, Benfica’nın Auckland City ile oynadığı maçta ilk 11’de sahaya çıktı. Maçta yaşanan gerginlik, gündeme damga vurdu. İlk yarı, Benfica’nın 1-0 önde tamamlanmasıyla sona erdi. Ancak maçın ikinci yarısı, etkili yağmur ve fırtına dolayısıyla başlayamadı. Yaklaşık 3 saatlik bir beklemenin ardından düdük çaldı ve karşılaşma 6-0’lık sonuçla sona erdi.

ORKUN’DAN TEKNİK DİREKTÖRE TEPKİ

Benfica’nın oyuncusu Orkun Kökçü, Auckland City maçının 62. dakikasında oyundan alındığında teknik direktör Bruno Lage’ye sert bir tepki gösterdi. Bu esnada, aynı anda oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu, milli futbolcuyu sakinleştirmeye çalıştı. Portekiz medyasında, Bruno Lage’nin futbolcularla ilişkilerinin pek iyi olmadığı yönünde iddialar yer alıyor. İlgili C Grubu’nda mücadele eden Boca Juniors ise ilk karşılaşmasında 2-2’lik skor elde etti. Orkun ve Kerem 61. dakikada oyundan alınmıştı. Auckland City ise Bayern Münih’e 10-0’lık mağlubiyet yaşamıştı.

MAÇTAKİ İLK 11’LER

Benfica: Trubin, Kerem, Aursnes, Barreiro, Carreras, Di Maria, Orkun, Otamendi, Pavlidis, Prestianni, Silva

Auckland City: Garrow, Bell, Bevan, Boxall, den Heijer, Ilich, Lagos, Mitchell, Yoo, Zeb, Zhou Tong

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