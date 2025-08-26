“Benfica Maçında Kerem, Yedekte Başlayacak.”

FUTBOLDA TRANSFER GELİŞMELERİ

Portekiz basınından Record, Benfica’nın teknik direktörü Bruno Lage’in Fenerbahçe’yle oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu hakkında aldığı kararı ortaya koydu. Lage, Fenerbahçe karşısında Schjelderup’u ilk 11’de sahaya sürmeyi, milli futbolcu Aktürkoğlu’nu ise yedek olarak başlatmayı düşünüyor. Geçtiğimiz maçta, Kadıköy’deki karşılaşmada Kerem, ilk 11’de bulunmuş ve taraftarın yoğun alkışlarıyla karşılaşmıştı. Benfica-Fenerbahçe maçı, 0-0’ın rövanşı olarak yarın akşam 22.00’de Portekiz’in Lizbon kentinde gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Kerem Aktürkoğlu’nun transferi hakkında yaptığı açıklamada, “Transferler yavaş yavaş oluyor. Kolay olmuyor transfer yapmak. Hem maddi anlamda hem de takımlar kolay kolay bırakmıyor. Benfica bırakmıyor mesela Kerem’i.” sözlerini kullanmıştı. Benfica’da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’nin transfer listesinde öne çıkıyor. Akın, milli futbolcunun transferiyle ilgili sorulan “Kerem Aktürkoğlu gelecek mi?” sorusuna ise “İnşallah.” yanıtını vermişti.